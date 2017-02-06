2017 02 06 21:15:22

На Полтавщині призначили 14 прокурорів, 10 з яких раніше в органах прокуратури не працювали

Відділом роботи з кадрами прокуратури Полтавської області з листопада 2016 року по січень 2017 року забезпечено кадровий добір на вакантні посади прокурорів. Відділом роботи з кадрами прокуратури Полтавської області з листопада 2016 року по січень 2017 року забезпечено кадровий добір на вакантні посади прокурорів.

Як повідомила начальник відділу Галина Скотаренко, з урахуванням кількості вакантних посад на роботу в органи прокуратури області прийняті 14 осіб, з яких лише 4 мають досвід роботи в прокуратурі, 10 осіб раніше ніколи не працювали в органах прокуратури. Усі вони пройшли конкурс наприкінці 2016 року.

За результатами проведених спеціальних перевірок перший у рейтингу кандидат обирав на власний розсуд одну з вакантних посад в межах однієї місцевої прокуратури, потім це робили наступні за рейтингом кандидати. Новопризначені прокурори працевлаштовані у Кобеляцьку, Кременчуцьку, Лубенську та Миргородську місцеві прокуратури Полтавської області.

Наразі, за словами Галини Скотаренко, Генеральною прокуратурою України оголошенопро проведення 4-рівневого відкритого конкурсу на зайняття вакантних адміністративних посад у місцевих прокуратурах, у тому числі на посади першого заступника керівника Кременчуцького місцевого прокурора та заступника керівника Полтавського місцевого прокурора.