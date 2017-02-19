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2017 02 19 10:33:30

На Полтавщині провели у останню путь загиблого воїна АТО Олександра Корнійка (ФОТО)

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Вчора, у селі Петрівка-Роменська Гадяцького району  відбулось прощання з полеглим воїном АТО Олександром Корнійком. Петрівчани, мешканці Гадяча, друзі, одногрупники, однокласники, викладачі та побратими зібралися у рідному селі хлопця, аби провести його в останню путь та віддіти шану герою.

22-річний Олександр Корнійко загинув 16 лютого під час ворожого обстрілу. Військовослужбовець отримав вогнепальне поранення несумісне з життям.

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Олександр народився 20 серпня 1994 року у селі Петрівка-Роменська. Як і усі діти відвідував дитячий садок, після чого пішов до місцевої школи. У 2004 Саша з мамою переїхав до Гадяча, де він навчався і закінчив Гадяцьку спеціалізовану школу-інтернат. Потім навчався у Гадяцькому аграрному ліцеї. У лютому 2015 року вступив добровольцем до лав Збройних сил України. 16 лютого 2017 року о 12 годині дня, трагічно загинув за нашу землю… 

“Завдяки таким патріотам як Олександр, ми можемо жити тут, на мирній територій, не відчуваючи впливу російського окупанта. Наші українські герої жертвують собою і дають змогу мільйонам українців не бачити страшного обличчя війни. До останньої хвилини свого життя Олександр був відданий Україні. Я схиляю голову перед батьками, які виховали такого сина. Він назавжди залишиться у наших серцях, ми маємо пам’ятати – Герої не вмирають!”, – зазначив військовий комісар Гадяцького військового комісаріату Руслан Москаленко.

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