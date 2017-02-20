2017 02 20 13:48:21

На Полтавщині пройшов перший тренінг для фахівців первинної ланки медико-санітарної допомоги

Перший тренінг для фахівців первинної ланки медико-санітарно ї допомоги Полтавської області у рамках реалізації проекту Бюро ВООЗ в Україні та ШАРС «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні» пройшов на базі Комунального закладу «Гадяцький центр первинної медико-санітарно ї допомоги» 13-14 лютого 2017 року.

У тренінгу взяли участь 15 лікарів загальної практики – сімейної медицини, 2 фельдшери та 13 медичних сестер. Про це повідомили в прес-центр ДОЗ Полтавської ОДА.

Метою тренінгу, який провели Євгенія Скрипник – заступник головного лікаря з охорони дитинства та материнства КЗ «Гадяцький центр первинної медико-санітарно ї допомоги» та Надія Грабітченко – старша сестра медична АЗПСМ №1 м.Гадяч, було отримання знань та набуття практичних навичок його учасниками щодо інтегрованого ведення випадків артеріальної гіпертензії та діабету.

Учасники високо оцінили проведений тренінг, особливо цікавою була робота в групах, отримані практичні навички та розібрані клінічні задачі будуть використані в їх повсякденній роботі.

Було відзначено змістовне викладання, цікаві та інформативні презентації, зручні у використанні таблиці, позитивна атмосфера спілкування за принципом «рівний рівному».

Учасники тренінгу були одностайні в тому, що «повторення – основа навчання», а консультуванню пацієнтів щодо позбавлення від факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань буде приділятися першочергова увага.

Аналогічні тренінги в лютому пройдуть у містах Лубни, Полтава і Кременчук.