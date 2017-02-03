2017 02 03 16:04:30

На Полтавщині проходять функціональні навчання з питань цивільного захисту населення

З 30 січня по 3 лютого на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області проводились функціональні навчання з питань цивільного захисту осіб керівного складу та фахівців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій Полтавської області.

Ці навчання проводилися на виконання розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 08.12.2016 № 571 «Про потребу в навчанні з питань цивільного захисту та План комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2017 рік» та на виконання вимог статті 91 Кодексу цивільного захисту України, пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту».

За словами начальника Управління Держпраці у Полтавській області, старости групи функціональних навчань Сергія Щербака, дані навчання були проведені фаховими спеціалістами та на високому рівні. «Кожен керівник або спеціаліст, на якого покладені функції цивільного захисту в установі чи організації, повинен проходити спеціальне навчання. Набуті навички та знання будуть впроваджені у кожній установі та організації», – додав він.

Після проходження такого навчання кожен учасник групи отримав відповідне посвідчення про функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) у сфері цивільного захисту.