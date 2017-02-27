2017 02 27 18:07:21

На Полтавщині продовжують реалізацію програм державної підтримки житлового будівництва

Сьогодні на Полтавщині існує кілька інструментів державної підтримки житлового будівництва. А саме – пільгове кредитування, часткова фінансова допомога, яка може надаватися у розмірі 30 або 50 відсотків та здешвлення іпотечних кредитів, або компенсація відсотків банківських кредитів. Про це сьогодні під час щотижневої апаратної наради у голови облдержадміністрації повідомив начальник Управління містобудування та архітектури Полтавської ОДА Олександр Панков.

“Для багатьох сімей це єдина можливість придбання власного житла. На жаль у зв’язку з фінансовим станом в Україні, ці інструменти вже декілька років не є ефективними”, – зазначив він.

На Полтавщині зараз реалізуються 2 регіональні Програми — кредитування будівництва та придбання житла для окремих категорій громадян. Перша — Програма підтримки індивідуального забудовника на селі, друга — Програма молодіжного будівництва. По обох надання кредитів для учасників АТО є першочерговими.

По першій програмі беруть участь сім’ї у яких чоловік та дружина віком до 35 років, а також неповні сім’ї з дітьми та одинокі громадяни.

Як повідомив Панков, у минулому році відповідно до програми планувалось залучити кошти у розмірі 18 млн грн, у тому числі 1 млн 800 тис. власних коштів позичальників для першого внеску, який має бути не менше 6%.

Він зазначає, що результати 2016 року є досить успішними. Було надано 24 кредити молодим сім’ям, і в тому числі п’ять кредитів учасникам АТО у Кременчуці та два у Полтаві.

За його словами такі результати Полтавського фонду Державної програми допомоги молодим сім’ям у придбанні власного житла одні з найкращих в Україні, по залученню коштів Фонд перебуває на 4 рівні, а за кількістю наданих кредитів — на третьому.

Також Олександр Панков повідомив, що Управління містобудування та архітектури Полтавської ОДА надає пропозицію у цьому році за рахунок перевиконання бюджету додатково залучити один мільйон гривень із загального фонду обласного бюджету для кредитування учасників АТО.

Щодо підтримки індивідуального забудовника на селі, у мінулому році цю програму було профінансовано на 7 млн 110 тис. грн, що за останніх 5 років є одним з найвищих показників. Даною Програмою у минулому році скористались 7 сімей учасників АТО. Всього у минулому році було надано 50 кредитів – 10 кредитів на будівництво житла, 33 на придбання житла на вторинному ринку і 7 кредитів короткострокових, для інженерної інфраструктури.

“Ми повинні створювати Програми, завдяки яким родини відчуватимуть себе захищеними. Наша з вами основна ціль зараз – обговорити, що зараз існують сім’ї пільгових категорій, які вкрай потребують нашої підтримки – це і учасники АТО, це і військові та чорнобильці та багато інших”, – зауважив голова Полтавської ОДА Валерій Головко.