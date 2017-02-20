2017 02 20 09:33:45

На Полтавщині правоохоронці викрили транснаціональний канал торгівлі жінками

Незаконну діяльність, пов’язану із сексуальною експлуатацією жінок закордоном, припинили працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Полтавської області, за сприянням Служби безпеки України та прокуратури Полтавщини. Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.



Жінок відправляли до Туреччини.

Правоохоронці встановили, що до організації торгівлі «живим товаром» причетні жительки Полтавської та Дніпропетровської областей, 30-32 років.

Спільниці вербували молодих жінок віком до 30 років та забезпечували їх переміщення до Туреччини. Правоохоронці попередили виїзд двох завербованих жінок за кордон, зупинивши їх виліт з аеропорту «Бориспіль».

Відповідно до статті ККУ Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, зловмисницям загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Також правоохоронцями проведено низку санкціонованих обшуків за місцем мешкання вербувальниць, під час яких вилучені докази незаконної діяльності.