На Полтавщині поліція затримала автомобіль, який зливав нечистоти у невстановленому місці
27 лютого, близько 9-ї години ранку поблизу вулиці Зіньківської у Полтаві працівники взводу № 4 в лісосмузі виявили автомобіль «ГАЗ-5327», під керуванням 29-річного полтавця.
Як повідомляють правоохоронці, під час перевірки поліцейські з’ясували, зо автомобіль належить одному із підприємств обласного центру, а водій зливав нечистоти на землю у невстановленому для цього місці і без будь-яких дозвільних документів.
На місце було викликано слідчо-оперативну групу відділення поліції №1 Полтавського відділу в Полтавській області для проведення перевірки.
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