2017 02 28 14:09:35

На Полтавщині поліція затримала автомобіль, який зливав нечистоти у невстановленому місці

27 лютого, близько 9-ї години ранку поблизу вулиці Зіньківської у Полтаві працівники взводу № 4 в лісосмузі виявили автомобіль «ГАЗ-5327», під керуванням 29-річного полтавця.

Як повідомляють правоохоронці, під час перевірки поліцейські з’ясували, зо автомобіль належить одному із підприємств обласного центру, а водій зливав нечистоти на землю у невстановленому для цього місці і без будь-яких дозвільних документів.

На місце було викликано слідчо-оперативну групу відділення поліції №1 Полтавського відділу в Полтавській області для проведення перевірки.