2017 02 27 15:29:13

На Полтавщині поліцейські ганялися за п’яним водієм

ГУ НП Полтавської області. 27 лютого близько 6 ранку кременчуцькі патрульні побачили Daewoo Nubira, який порушував ПДР на проспекті Свободи. Коли поліція подала знак про зупинку автівки, водій додав швидкості та намагався втекти. Про це повідомили в

Водія вдалося зупинити на перехресті вулиць В. Пугачова та Чкалова. Як виявилося, чоловік був нетверезим, проте від медогляду відмовився. Відомо, що протягом року чоловік притягувався до адмінвідповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння та був позбавлений права керування транспортним засобом. На нього склали 4 адмінпротоколи.