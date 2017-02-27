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Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 02 27 15:29:13

На Полтавщині поліцейські ганялися за п’яним водієм

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27 лютого близько 6 ранку кременчуцькі патрульні побачили  Daewoo Nubira, який порушував ПДР на проспекті Свободи. Коли поліція подала знак про зупинку автівки, водій додав швидкості та намагався втекти. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

Водія вдалося зупинити на перехресті вулиць В. Пугачова та Чкалова. Як виявилося, чоловік був нетверезим, проте від медогляду відмовився. Відомо, що протягом року чоловік притягувався до адмінвідповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння та був позбавлений права керування транспортним засобом. На нього склали 4 адмінпротоколи.

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