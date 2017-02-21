На Полтавщині незаконно випилюють лісопосадку

Під час несення служби поблизу міста Гребінка працівники взводу №3 РПП БПОП ГУНП виявили 52-річного мешканця міста Глобино, який займався випилюванням деревини в лісопосадці уздовж автодороги Тарасівка-Гребінка без відповідних дозвільних документів. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Гребінківського відділу поліції для проведення подальшої перевірки та з’ясування всіх обставин події.
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