2017 02 15 20:17:43

На Полтавщині ліквідували підпільну міні-пивоварню

У Полтавській області припинено діяльність незаконної міні-пивоварні, розміщеної у одному із місцевих кафе-барів.

Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної

У рамках проведення операції “Акциз-2017” співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно із працівниками прокуратури викрито факт незаконного виробництва, зберігання та збуту незаконно виготовленого пива.

Встановлено, що в одному із кафе-барів Полтавської області функціонує незаконна міні-пивоварня.

На підставі ухвали суду проведено обшук вказаного кафе-бару, за результатами якого вилучено 560 літрів пива у металевих і пластикових ємностях, сировину та обладнання загальною орієнтовною вартістю 400 тис. грн., документацію та чорнові записи.Тривають слідчі дії.