На Полтавщині ліквідували банду вихідців з Кавказу, які нападали на приватні будинки (ФОТО)
Працівники поліції Полтавщини, спільно з працівниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України та УСБУ в Полтавській області, за підтримки процесуального керівництва прокуратури затримали міжрегіональну злочинну групу, яка створена на етнічній основі.
Члени групи протягом 2016-2017 років здійснювали розбійні напади на приватні будинки мешканців населених пунктів Полтавської та інших областей України.
Група складалась із 4-ох осіб: 40-річного організатора, мешканця Києва, ще двох мешканців столиці 34-ох і 32-ох років та 30-річного мешканця Дніпропетровської області.
В ході досудового розслідування встановлено, що група створювалась для здійснення розбійних нападів на банківські установи, ювелірні крамниці та ломбарди. Фігуранти були серйозно озброєні. Мали в арсеналі чотири одиниці транспортних засобів та інші приладдя для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
Свою злочинну діяльність вони розпочали із серії розбоїв на житлові приміщення громадян в різних населених пунктах держави.
«Лише за один вечір на території Полтавського району у селі Василівка нападники вчинили розбої на кілька осель місцевих селян. Одного чоловіка, який намагався заступитися за брата, застрелили на місці. Інших людей жорстоко катували, відібрали все, що було цінне і швидко зникли з місця злочину. Для розкриття цих зухвалих та цинічних розбійних нападів в області була створена міжвідомча слідчо-оперативна група із залученням найбільш кваліфікованих оперативників карного розшуку, УСБУ та прокуратури. Згодом вдалося вийти на слід підозрюваних. У ході слідчих дій було проведено близько 15-ти санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів з подальшим їх затриманням. У підозрюваних вилучений цілий арсенал вогнепальної та холодної зброї, знаряддя вчинення злочинів, речі потерпілих, маски та ряд інших речових доказів», – говорить начальник поліції Полтавщини Олег Бех.
На даний момент фігуранти дають покази щодо причетності у вчиненні низки розбійних нападів та вбивства на території Полтавської області.
Слід зазначити, що члени групи діяли зухвало й цинічно. Вони раптово нападали на оселі людей, у тому числі і одиноких пенсіонерів, завдавали тілесних ушкоджень, погрожували вбивством. Потім забирали гроші, ювелірні вироби, побутові прилади, техніку, зброю та інші цінні речі й зникали у невідомому напрямку. Награбоване затримані здавали до ломбардів, а гроші витрачали на власний розсуд.
На даний момент вже доведена причетність даної групи до ряду епізодів злочинної діяльності на Полтавщині. Підозрюваним загрожує від 10-ти до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Слідством проводиться подальше відпрацювання затриманих фігурантів на причетність їх до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території Полтавської та інших областей України.
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