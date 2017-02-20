2017 02 20 15:26:48

На Полтавщині готуються до весняної повені

На засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке провів заступник голови облдержадміністрації Роман Товстий, поміж інших питань, обговорили прогноз весняної повені в 2017 р. та готовність гідроспоруд і об’єктів господарства області, комунальних та аварійно-рятувальних служб області до пропуску льодоходу і повені у 2017 році. Повідомляють в Управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

Так, за прогнозом Полтавського обласного центру з гідрометеорології, весняна повінь носитиме виражений характер, максимуми рівнів води можуть бути близькі до норми з виходом води на заплаву. При затягуванні початку весняних процесів до другої декади березня і високій температурі повітря слід очікувати різких підйомів рівня води до небезпечних відміток, особливо в районі м.Полтави і нижче по течії. Адже по басейну р. Ворскла снігозапаси в верхів’ї по Бєлгородській області складають 120-130 мм, що перевищує норму більше ніж у 2 рази.

Тож, відповідні служби активно проводять профілактичні заходи, пов’язані з пропуском льодоходу і талих вод та захистом населених пунктів від повені і місцевого підтоплення талими водами. Комунальна установа „Рятувально-водолазна служба ” Полтавської обласної ради доповіла про готовність до підводного обстеження гідроспоруд (мостів, дамб), адже вона має дозвіл Територіального управління державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Полтавській області на виконання робіт підвищеної небезпеки під водою та має достатній рівень спеціалізації водолазів.

За словами начальника обласного управління водних ресурсів Володимира Фомичова, обстежено та підготовлено до пропуску повені 28 водогосподарських систем, 192 гідротехнічних споруд, 15 водосховищ, 4 ставки, 30 стаціонарних насосних станцій, які знаходяться на балансах міжрайонних управлінь водного господарства. Для своєчасного вжиття заходів щодо захисту населених пунктів, сільськогосподарських угідь від шкідливої дії льодоходу, повені та паводків у міжрайонних управліннях водного господарства в 2017 році створено 19 аварійних бригад. За цими бригадами закріплено 23 автомобілі, 26 механізмів, 2 одиниці плавзасобів. Для відкачки води підготовлено 4 пересувних насосних станцій та 7 відкачуючих засобів. Впродовж 2016 року виконано робіт по ремонту гідротехнічних споруд на річках, водосховищах і ставках та очистку водоймів від замулення на загальну суму 13133,598 тис. грн.

Аби уникнути підтоплень від активного танення снігу у населених пунктах, перш за все необхідно перевірити стан зливової каналізації і у разі необхідності прочистити її. Також слід підготувати техніку для забезпечення безперебійної роботи системи зливової каналізації.

Органам влади та місцевого самоврядування слід призначити відповідальних керівників за організацію пропуску льодоходу та весняної повені.

У цей період буде здійснюватись щодобовий замір рівня води у річках, відповідальні органи і служби організують цілодобове чергування на гідропостах області, з якими буде забезпечений надійний зв’язок. У разі необхідності для захисту мостів і гребель заплановані підриви у районах найбільш можливих льодових заторів. Для цього необхідно поновити або укласти угоди з відповідними підрозділами ДСНС України в Полтавській області щодо проведення піротехнічних робіт під час пропуску льодоходу та захисту мостів і гребель від заторів льоду.