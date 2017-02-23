2017 02 23 10:27:05

На Полтавщині горіла баня

Учора о 17:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу бані на вул. Рибацькій с. Келеберда Кременчуцького району.

По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що горить внутрішнє оздоблення стін споруди та речі домашнього вжитку. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.

Пожежу, площею 100 кв.м. ліквідували о 19:15.

Орієнтовна причина займання: несправність димаря опалювальної печі.

Для попередження подібних випадків, Служба порятунку застерігає: не користуйтеся печами, які мають тріщини, не розміщайте паливо та інші горючі речовини безпосередньо перед топковим отвором, не складайте поблизу горючі предмети та не залишайте печі, що топляться, без нагляду.