На Полтавщині чоловіки напідпитку викрали таксі

Близько опівночі 18 лютого до 2-го відділення Кременчуцького відділу поліції за допомогою звернувся 37-річний місцевий таксист, який повідомив, що біля розважального закладу двоє невідомих заволоділи його автомобілем «Daewoo». Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
«Негайно працюючи по гарячих слідах поліція затримала 32-річного мешканця Горішніх Плавнів та 37-річного мешканця Кременчука, що заволоділи автомобілем. Чоловіки перебуваючи на підпитку намагалися скористатися послугами таксі, а коли таксист їм відмовив, останні застосовуючи силу та використовуючи газовий балочник, скоїли незаконне заволодіння автомобілем» – повідомив начальник 2-го відділення поліції Валерій Уманець.
Автомобіль вилучено і в подальшому слідчими буде повернуто власнику.
Чоловікам загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
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