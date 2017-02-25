2017 02 25 14:09:55

Міське свято Масляної в Миргороді розпочалося сьогодні на центральній площі

У програмі: жива музика, виступи народних колективів, змагання між невісток і свекрух, зятів і тещ, поїдання млинців на швидкість, конкурси.

Увечері всі гуляння закінчаться символічним спалюванням опудала Масляної.

Тиждень святкування завершиться Прощеною неділею, коли потрібно забути всі образи і всіх простити.