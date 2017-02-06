2017 02 06 16:58:10

На Масляну у Кременчуці планують спекти 12 тисяч млинців

Про це повідомив сьогодні на щотижневій апаратній нараді заступник міського голови Руслан Проценко. Планується, що 24-26 лютого з 10 години ранку до 20 вечора на площі Перемоги вже традиційно у новому форматі проходитиме велике етнодійство «Проводи зими. Кременчуцька Масляна».

Підприємці міста вже надали згоду на участь у ньому і обіцяють напекти для кременчужан як мінімум 12 тисяч млинців. Віце-мер обіцяє, що продаватимуть їх за доступною ціною.