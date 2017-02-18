2017 02 18 14:23:45

На Полтавщині виявили ще три спалахи африканської чуми свиней

Протягом 16-17 лютого у Полтавській області було підтверджено ще три спалахи Африканської чуми у приватних домогосподарствах. Про це УНН-Центр повідомив начальник Держпродспоживслужби у Полтавській області Геннадій Пікуль.

“Крім Лубен, де було встановлено карантин з 16 лютого у зв’язку з виявленням вірусу АЧС в приватному фермерському господарстві, захворювання було виявлено ще в одному селі Лубенського району — Тишках. Також 16 лютого було встановлено карантинні заходи в смт.Велика Багачка і 17 лютого — в селі Якимове Великобагачанського району”, — зазначив Пікуль.

За його словами, у всіх цих населених пунктах проводяться заходи щодо встановлення кількості поголів’я свиней та їх подальшого вилучення та знищення.

Додамо, наразі в області налічується одинадцять осередків, де триває карантин щодо недопущення поширення цього вірусу, з них один — в дикій фауні.