2017 02 28 20:36:30

На Лохвиччині створять об’єднану громаду

На громадських слуханнях жителі сіл Васильки, Гаївщина та Христанівка Васильківської сільської ради підтримали ініціативу Лохвицького міського голови Володимира Радька щодо проведення добровільного об’єднання територіальних громад у Лохвицьку територіальну громаду з центром у місті Лохвиця, повідомляє Лохвицька міська рада.