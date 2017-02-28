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Полтавщина, Суспільство



2017 02 28 20:36:30

На Лохвиччині створять об’єднану громаду

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На  громадських слуханнях жителі сіл Васильки, Гаївщина та Христанівка Васильківської сільської ради підтримали ініціативу Лохвицького міського голови Володимира  Радька щодо проведення добровільного об’єднання територіальних громад у Лохвицьку територіальну громаду з центром у місті Лохвиця, повідомляє Лохвицька міська рада.

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