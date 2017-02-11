2017 02 11 14:01:14

На Глобинщині вирубили особливо цінну породу дуба

У Глобинському районі затримано осіб, які вчинили незаконну порубку 12 дерев особливо цінної породи дуба. Про це повідомили в ГУ НП України в полтавській області.

Правоохоронцями встановлено, що два місцевих жителі, віком 24 та 28 років, використовуючи цепні бензинові пилки, здійснили незаконну порубку 12 дерев дуба у лісозахисній смузі поблизу поля. Вирубані дерева останні завантажили до вантажівки з метою подальшого привласнення.

Чоловіки пояснили, що випилювали дерева для власних потреб. На цей час вирубана деревина, вантажний автомобіль та пили бензинові вилучено. Слідчим відділом діяння чоловіків кваліфіковано за ст. 246 КК України (незаконна порубка лісу).

Сума завданих збитків встановлюється.

За вчинення даного злочину передбачено покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.