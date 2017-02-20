2017 02 20 17:17:11

На Чорнухинщині вшанували Героїв Небесної Сотні

Сьогодні на Чорнухинщині відбулися заходи з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні. Від приміщення райдержадміністрації керівники органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, учасники АТО, громадськість райцентру пройшли урочистою ходою до пам’ятного знаку «Курган козацької слави» де до них приєдналися учні Чорнухинської загальноосвітньої школи ім. Г.С.Сковороди, та поставили корзини з квітами до підніжжя пам’ятного знаку. Мітинг відкрив Чорнухинський селищний голова Олександр Василенко.

Перед його учасниками виступили голова райради Надія Кривчун, заступник голови райдержадміністрації Владислав Бибик. Вони говорили про події, що змінили хід історії нашої держави, про учасників Революції Гідності, про Героїв Небесної Сотні, які захищали ідеали демократії, відстоювали права і свободи людини, європейське майбутнє України.

Хвилиною мовчання присутні на заході вшанувати учасників Революції Гідності, Героїв Небесної Сотні, всіх, хто поліг, захищаючи Україну.

В одному із залів Галереї мистецтв Чорнухинського літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди відкрито тематичну виставку «Небесна сотня. Герої не вмирають», з якою можна ознайомитися протягом місяця.

Герої не вмирають, доки про них пам’ятає людство.