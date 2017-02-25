24 лютого о 16:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі “Кролівець – Конотоп – Ромни – Пирятин “поблизу с. Красне Чорнухинського району, під час робіт по очистці дренажної системи на узбіччі автодороги трактор Т-150 застряг і не міг самостійно виїхати.
Отримавши сигнал до місця події було направлено рятувальників 9-го Державного пожежно-рятувального поста.
Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою тросу, залучивши до буксирування одну одиницю техніки витягли трактор.
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