2017 02 25 13:59:10

На Чорнухинщині застряг трактор

24 лютого о 16:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі “Кролівець – Конотоп – Ромни – Пирятин “поблизу с. Красне Чорнухинського району, під час робіт по очистці дренажної системи на узбіччі автодороги трактор Т-150 застряг і не міг самостійно виїхати.

Отримавши сигнал до місця події було направлено рятувальників 9-го Державного пожежно-рятувального поста.

Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою тросу, залучивши до буксирування одну одиницю техніки витягли трактор.