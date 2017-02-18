У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці загинули більше ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні — були заарештовані та зазнали тортур.
Зранку 18 лютого 2014 року протестувальники організували ходу до Верховної Ради України, яка отримала назву «Мирний наступ». Громадяни вимагали від влади рішень для виходу з кризи і врегулювання ситуації в країні, насамперед, обмеження повноважень президента України шляхом внесення змін до Конституції України.
Працівники міліції, за вказівками керівництва правоохоронного органу, спільно з так званими «тітушками», грубо порушуючи чинне законодавство, застосовували надмірне насильство і використали вогнепальні набої та зброю, вчинивши жорстокий силовий розгін ходи.
Як наслідок, того дня на вулицях Інститутській та Грушевського, Кріпосному провулку та Маріїнському парку загинуло 10 осіб, а 509 отримали тілесні ушкодження, з них 37 — тяжкі, 85 — середньої тяжкості.
Пізніше, у ніч на 19 лютого 2014 року, під виглядом проведення АТО, відбувся штурм Майдану, захоплення і підпал будівлі Федерації профспілок України.
У результаті протистоянь того дня загинуло 16 осіб, завдано тілесних ушкоджень 206 особам, з них 35 — тяжкі, 31 — середньої тяжкості. У приміщенні Будинку профспілок внаслідок пожежі загинули дві особи.
У вересні 2014 року Україна відкрила кримінальне провадження щодо розслідування злочинів на Майдані.
На сьогодні Генпрокуратура розслідує понад дві тисячі епізодів у справі щодо злочинів на Майдані в період з 30 листопада 2013-го до 20 лютого 2014 року.
Частину справ за подіями тих днів вдалося довести до суду. Зокрема, підозру повідомили командирам львівських і харківських «беркутівців», а також командиру роти харківського «Беркуту» — до суду направлені обвинувальні акти щодо них. Керівнику СБУ в Києві і Київській області інкримінують організацію незаконного проведення антитерористичної операції — штурму Майдану в ніч з 18 на 19 лютого.
Загалом, розслідування у справі подій 18 лютого в Маріїнському парку, на вул. Грушевського та Інститутській завершено щодо п’ятьох «беркутівців», ще шість високопосадовців перебувають у розшуку.
На сьогодні Генпрокуратура повідомила про підозри кільком тодішнім високопосадовцям, зокрема екс-президенту Віктору Януковичу, екс-главі уряду Миколі Азарову, екс-генпрокурору Віктору Пшонці, екс-секретарю Ради національної безпеки та оборони Андрію Клюєву, екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку та його заступнику Віктору Ратушняку.
У період з 18 по 22 лютого 2017 року на проведення масових заходів подали 13 заявок різні громадські організації та політичні партії.
У суботу в столиці – пам’ятна хода з вшанування загиблих на Майдані по місцях найбільших сутичок від Українського дому до хреста на вул. Інститутській.
Заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні полтавці запланували на 20 лютого 2017 року:
об 11:30 – реквієм, присвячений вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні (площа перед приміщенням облради та облдержадміністрації, м. Полтава, вул. Соборності, 45);
о 13:00 – панахида за загиблими учасниками АТО на сході України та покладання квітів до їх могил (Алея Героїв, центральне кладовище, м. Полтава, вул. Європейська, 154).
З 20 по 24 лютого 2017 року на 1-му поверсі приміщення облдержадміністрації (м. Полтава, вул. Соборності, 45) на постійній основі діятиме фотовиставка фотокореспондентів Анни Чапали та Сергія Пустовіта до Дня Героїв Небесної Сотні.
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