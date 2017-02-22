2017 02 22 17:51:28

МОЗ планує змінити медичну освіту

Сучасна українська система медичної освіти потребує якісних змін. Тому в Україні буде запроваджений жорсткий контроль щодо вступу абітурієнтів на медичні спеціальності.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

У повідомленні йдеться, що кожного року вищі медичні (фармацевтичні) навчальні заклади випускають понад 8 тисяч студентів: у 2014-му – 9,1 тисяч спеціалістів, 2015-го – 10,2 тисяч. Держава, у свою чергу, щороку на підготовку фахівців витрачає сотні мільйонів бюджетних коштів: у 2015-му – 556,8 млн грн, а 2016-го – 649,8 млн грн. Водночас щорічно 3-5% студентів-медиків не йдуть працювати за фахом.

Вартість року навчання студента-медика в Україні коливається від 13 до 27 тис. грн, залежно від спеціальності та ВНЗ. Це фактично становить максимум 1000 доларів на рік. Всупереч таким значним видаткам на підготовку медичних кадрів, якість навчання студентів на сьогодні залишається на низькому рівні, констатують у міністерстві.

Відтак, МОЗ наполягає на запровадженні різного рівня фінансування для різних спеціальностей.

«Попри великий конкурс при вступі у медичні ВНЗ (10-30 осіб на місце залежно від спеціальності та ВНЗ), рівень абітурієнтів медичних ВНЗ часто поступається іншим спеціальностям. Наприклад, під час вступної кампанії 2015-го до одного з ВНЗ на спеціальність «лікувальна справа» зараховували абітурієнтів, які здали ЗНО з профільних предметів на 140–160 балів. У порівнянні, на економічний факультет одного з університетів, де конкурс становить в середньому 30 осіб на місце, у 2015-му зараховували абітурієнтів із прохідним балом від 180 з профільних предметів», – йдеться у повідомленні.

Тож, МОЗ пропонує встановити жорсткі критерії вступу абітурієнтів до медичних ВНЗ (підвищення прохідного балу ЗНО з профільних предметів); встановити фіксовану квоту на набір студентів-контрактників, яка не повинна бути більшою за обсяг державного замовлення; встановити контроль за зарахуванням студентів-іноземців, а також обґрунтувати кількість державного замовлення тощо.