2017 02 06 18:12:46

Молоко та кефір подорожчали, але чекають на зниження

Проте, на останньому тижні січня ціни дещо змінили тренд. Так, молоко екстраґатунку в порівнянні із попереднім тижнем не змінилося в ціні та склало 9,43 грн/кг, вищий ґатунку подешевшав на 4 копійки — до 8,81 грн, а от перший, навпаки, зріс на 20 копійок — до 8,82 грн.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Крім того, перші сигнали зниження цін на сировину для населення вже почалися. Наближення весни, дає можливість закупівельникам знижувати цінову планку для тих регіонів, де ціна перевалила за 6 грн/кг. І починаючи з другої декади місяця варто очікувати, що така тенденція буде тільки підсилюватися.

Так, ціна на молоко за місяць зросла на 12% та склала 16,53 грн/кг. Кефір додав у ціні 10% та коштував в середньому 25,09 грн/кг. Що стосується йогуртів, то ціна на нього протягом місяця мала коливаючу динаміку і досягла свого піку 27 січня — 49 грн/кг, після чого опустилася до 46,62 грн. За місяць ціна на нього опустилася на 39 копійок. Наразі, щоб збільшити продажі мережі вдаються до різного роду акцій та знижок.

Вершкове масло на внутрішньому ринку за місяць незначно, але подешевшало — на 18 коп. Так станом на 3 лютого кілограм масла жирністю 82,5% коштує 167,60 грн/кг.