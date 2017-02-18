2017 02 18 20:25:09

Місяць без електроенергії коштуватиме 6 промисловим підприємствам Полтавщини майже 500 млн грн

Потужні промислові підприємства Полтавщини без електроенергії не тільки не випускатимуть продукції, але й можуть втратити висококваліфікованих спеціалістів.

Нагадаємо, на сході України продовжується блокада поставок вугілля з окупованих територій. Внаслідок цього функціонування найбільших електростанцій країни може опинитись під загрозою.

До переліку областей, де застосують обмеження споживання електроенергії, потрапила і Полтавська область, як один із промислово потужних регіонів. У області відбулося засідання відповідного антикризового штабу для узгодження надзвичайних енергетичних заходів.

Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської облдержадміністрації з’ясував у керівників великих промислових підприємств, скільки ж коштуватиме для них блокада, а з нею — припинення постачання електроенергії для нормальної роботи.

Найбільше з опитаних постраждає Кременчуцький автомобільний завод (на даний час — ПАТ «АвтоКрАЗ»). За словами керівництва, без електроенергії за місяць вони недовипустять продукції на 300 млн грн (тобто на 75 млн грн щотижня).

Кредмаш (Кременчуцький завод дорожніх машин) понесе скромніші втрати, але все одно великі у масштабах економіки області — 80 млн грн щомісяця (20 млн грн щотижня).

Кременчуцький колісний завод (КрКЗ) недовипустить продукції на 60 млн грн на місяць, завод «Електромотор» у Полтаві — на 20 млн грн, Полтавський автоагрегатний завод — на 15 млн грн.

ВАТ «Хорольський механічний завод» втратить за місяць без електрики 1,5 млн грн.

Загалом втрати тільки цих заводів за місяць становитимуть більше 476 млн грн, тобто майже півмільярда гривень.

Також варто розуміти, що якщо ці підприємства стоятимуть без роботи, то висококваліфіковані спеціалісти на них (токарі, фрезерувальники) шукатимуть інше місце для праці. Не виключено, що такими можуть стати Польща та інші країни Європи, які радо приймуть професійних робітників.

Проте директори підприємств зазначають, що прикладатимуть максимум зусиль, щоб оптимізувати використання електроенергії і зберегти персонал. Зокрема, це може бути робота у другу або третю зміни, коли навантаження на електромережі буде некритичним.

Зазначимо, що голова Полтавської ОДА Валерій Головко назвав блокаду вугілля спробою знищити українську державність, а політиків, які їй сприяють, прирівняв до терористів.

Прес-служба Полтавської ОДА