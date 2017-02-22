Місце проживання новонародженої дитини можна зареєструвати у пологовому будинку, – Дар’я Бриндак
Після народження дитини на батьків лягає обов’язок щодо реєстрації її місця проживання протягом трьох місяців з дня державної реєстрації народження, який закріплений частиною першою статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».
Законом передбачено можливість зареєструвати місце проживання новонародженої дитини під час проведення державної реєстрації її народження. Оскільки видача свідоцтва про державну реєстрацію народження дитини за бажанням батьків може відбуватись в закладі охорони здоров’я, де відбувалися пологи, відповідно, подати документи на реєстрацію місця проживання малюка можна також в пологовому будинку.
Для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подаються:
– письмова заява;
– свідоцтво про народження дитини;
– квитанція про сплату адміністративного збору;
– документ, що засвідчує особу законного представника (батьків, усиновлювачів).
У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків.
Якщо документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подавалися до органу державної реєстрації актів цивільного стану, довідка про реєстрацію місця проживання дитини оформлена органом реєстрації, повертається до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану або за бажанням батьків може бути видана у відповідному органі реєстрації, центрі адміністративних послуг, надіслана поштою.
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