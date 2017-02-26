2017 02 26 15:23:13

Міський голова вибачився перед полтавцями

На Театральній площі у Полтаві у неділю пройшли народні гуляння, з нагоди останнього дня Масляної.

Конкурси, концерти, виставка тварин, святкова торгівля у “містечку майстрів” та веселі розваги розпочалися привітанням від міського голови Полтави Олександра Мамая.

У Прощену неділю він попросив прощення у всієї громади.

“Сьогодні перед усією територіальною громадою хочу у всіх без винятку перепросити і простити тих, хто не так ставився до моєї особистості”, – сказав міський голова.

Полтавців також запросили на частування млинцями, яких цього дня приготували понад дві тисячі штук.