В. о. начальника Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Дар’я Бриндак: «Мін’юст визначив Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та автоматизованою системою виконавчого провадження»

Наказом Міністерства юстиції України від 24 січня 2017 року затверджено Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та автоматизованою системою виконавчого провадження (далі – Порядок), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 січня 2017 року за №106/29974, яким визначає процедуру передачі відомостей про відкриття та завершення виконавчих проваджень з автоматизованої системи виконавчого провадження до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).

Згідно зазначеного Порядку з автоматизованої системи виконавчого провадження до Єдиного державного реєстру передаються безоплатно на центральному рівні в електронній формі телекомунікаційн ими каналами зв’язку такі відомості:

1) для юридичної особи – боржника – повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України та її місцезнаходження ;

для фізичної особи – підприємця – боржника – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дата народження та її місце проживання;

2) відомості про виконавчі провадження:

номер в автоматизованій системі виконавчого провадження (Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень);

дата відкриття виконавчого провадження, завершення виконавчого провадження, скасування постанови про відкриття виконавчого провадження, скасування постанови про закінчення виконавчого провадження, відновлення виконавчого провадження;

заміна боржника у виконавчому провадженні;

орган державної виконавчої служби, приватний виконавець, якими внесено до автоматизованої системи виконавчого провадження відомості про виконавче провадження;

3) дата та час формування відомостей з автоматизованої системи виконавчого провадження.

Слід зазначити, що відомості, внесені до автоматизованої системи виконавчого провадження протягом робочого дня, з цієї системи до Єдиного державного реєстру передаються автоматично в день їх внесення за умови наявності в автоматизованій системі виконавчого провадження відомостей про ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).