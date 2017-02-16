2017 02 16 19:35:50

Мін’юст відкриває центри пробації на базі обласних управлінь пенітенціарної служби

Україні триває робота з розгортання повноцінної системи пробаційних підрозділів у регіонах. Про це повідомив Міністр юстиції України Павло Петренко, пише minjust.gov.ua.

«Наступним нашим кроком буде відкриття центрів пробації на базі наших обласних управлінь пенітенціарної служби. Спочатку це відбуватиметься на обласному рівні, потім ми перейдемо до районів, щоб доступ до пробаційних програм був у кожної людини», – зауважив Міністр юстиції.

За його словами, вже реалізовується великий спільний проект з урядом Норвегії щодо запровадження системи пробації для дорослих.

«Так само ми ведемо перемовини з урядом Данії, який допомагає нам у реформі юстиції, та почали перемовини з Урядом Великобританії задля отримання підтримки у повноцінному запуску пробаційних програм», – резюмував Павло Петренко.