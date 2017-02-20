Мешканці Полтави вимагають контролю за безпритульними собаками

У звернені автор зазначила,що в мікрорайоні Огнівка дуже багато безпритульних собак які об’єднуються у зграї. Таких зграй в мікрорайоні вже як мінімум 3. У кожній зграї по 10-20 собак.
«Собаки безконтрольно розмножуються. Зараз вже страшно гуляти з дитиною та вигуляти домашню собаку. Не раз я була свідком як батьки відганяли собак щоб довести дитину на санчатах додому так як собаки агресивно себе поводять до дітей та інших собак. Була свідком як у нашому дворі зграя із 6 собак розгризала живу кішку господар кішки дивився на це і нічого не міг зробити», – йдеться у повідомленні.
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