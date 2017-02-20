2017 02 20 21:08:11

Мешканці Полтави вимагають контролю за безпритульними собаками

Для цього просять владу негайно простерелізувати всіх собак та вирішувати питання з будівництва притулку для них.

Відповідна петиція з’явилася на сайті міської ради.

Ініціатор звернення Юлія Болотіна

У звернені автор зазначила,що в мікрорайоні Огнівка дуже багато безпритульних собак які об’єднуються у зграї. Таких зграй в мікрорайоні вже як мінімум 3. У кожній зграї по 10-20 собак.

«Собаки безконтрольно розмножуються. Зараз вже страшно гуляти з дитиною та вигуляти домашню собаку. Не раз я була свідком як батьки відганяли собак щоб довести дитину на санчатах додому так як собаки агресивно себе поводять до дітей та інших собак. Була свідком як у нашому дворі зграя із 6 собак розгризала живу кішку господар кішки дивився на це і нічого не міг зробити», – йдеться у повідомленні.

Нині петиція набрала 7 підписів з 250 необхідних.