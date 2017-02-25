2017 02 25 16:09:02

Мер Львова вибачився перед полтавцями за смiття

Мер Кременчука Віталій Малецький поспілкувався з мером Львова Андрієм Садовим телефоном.

Темою розмови двох мерів стало, звичайно ж, злощасне львівське сміття, яке поступово добралося і до Кременчука.

Мер Львова висловив своє співчуття з приводу того, що сталося, він вибачився перед кременчужанами і пообіцяв Віталій Малецький розібратися в цій ситуації.

Він повідомив, що зі Львова сміття вивозять шість компаній.

Яка саме з них вивантажила сміття в Кременчуцькому районі – буде розбиратися адміністрація Львова. Але після того, як керівництво Кременчука відправить їм відповідний лист разом з фото і відеоматеріалами, які свідчать про те, що їх місцеве сміття якимось чином потрапило на територію району, – повідомляють “Кременчуцькі новини”: