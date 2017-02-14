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Анонс, Полтавщина, Суспільство



2017 02 14 17:49:40

Масляну у Кременчуці святкуватимуть три дні

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З метою відродження української культури, шанобливого ставлення мешканців міста до традицій рідного краю, виховування почуття  патріотизму, вивчення етносу у Кременчуці  на площі Перемоги 24,25,26 лютого буде проходити етнодійство проводів зими та Колодія «Кременчуцька масляна». Про це повідомили у Кременчуцькій міськраді.

За словами заступника міського голови Руслана Проценка,  на площі Перемоги відбудеться святковий ярмарок, встановлять 14 дерев’яних будиночків, у яких здійснюватиметься торгівля млинцями, солодощами та іншими смаколиками. Руслан Проценко говорить, що у ці дні на кременчужан чекає багато приємних сюрпризів, різноманітні розважальні заходи, в тому числі і спортивні, цікава концертна програма. І звичайно ж за слов’янською традицією на Масляну в Прощену неділю  на головній площі міста спалять  опудало зими, щоб разом з ним згоріли всі негаразди і біди. Заходи триватимуть з 10.00 до 20.00.

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