2017 02 14 17:49:40

Масляну у Кременчуці святкуватимуть три дні

З метою відродження української культури, шанобливого ставлення мешканців міста до традицій рідного краю, виховування почуття патріотизму, вивчення етносу у Кременчуці на площі Перемоги 24,25,26 лютого буде проходити етнодійство проводів зими та Колодія «Кременчуцька масляна». Про це повідомили у Кременчуцькій міськраді.