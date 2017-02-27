Львову виставлять рахунки за вивантаження під Кременчуком сміття
Львову виставлять рахунки за прибирання та утилізацію вивантаженого під Кременчуком сміття. Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді.
За словами керівника міста Віталія Малецького, поліція завдяки відеокамерам, встановленим на мостовому переході через річку Дніпро, встановила номери автомобілів, які розвантажили львівське сміття у Чикалівці.
Він також повідомив, що з цього питання мав розмову з міським головою Львова Андрієм Садовим, надіслав йому фото з підтвердженням факту походження сміття. Мер Львова повідомив, що вивантажити сміття могли недобросовісні водії тих організацій, з якими заключені договори на його утилізацію, тому вибачився перед кременчужанами за ці випадки.
Віталій Малецький наголосив, що львівське сміття приберуть і вивезуть на сміттєзвалище кременчуцькі комунальники. Рахунки за проведену роботу пред’являть на оплату винуватцям. До міської ради Львова також буде направлено листа від виконавчого комітету Кременчуцької міської ради щодо недопустимості повторення подібних фактів із фото та відео підтвердженням випадків, які були зафіксовані минулого тижня.
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