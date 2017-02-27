2017 02 27 23:50:34

Львівське сміття знайшли в Горішніх Плавнях

У Горішніх Плавнях на Полтавщині виявили свіже сміття та свідчення того, що воно має «львівські корені». Про це пише zik.ua.

Як зазначається, у місті на вулиці Будівельників було знайдено чеки із львівських супермаркетів, датовані 17 лютого 2017 року. Наразі, за словами містян, у Горішніх Плавнях було помічено три фури з номерами інших областей, які вже другу добу перебувають на «відстої».