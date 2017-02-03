2017 02 03 18:42:58

Лохвицька міська закупила нові меблі для «Теремка»

Лохвицька міська рада подбала про вихованців дошкільного навчального закладу №1 «Теремок», закупивши у дві групові кімнати нові ігрові меблі. Так у молодших групах №2 та №3 з’явилися «Лікарня» і «Кухня».

Про це повідомили в Лохвицькій міській раді.

–Діти залюбки грають у ці сюжетно-рольові ігри, спрямовані на їх соціалізацію, розумовий розвиток та розширення знань про навколишній світ, – відмічає завідуюча ДНЗ «Теремок» В.І. Клименко