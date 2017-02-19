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Полтавщина, Пригоди, Суспільство



2017 02 19 13:35:49

Легковик горів посеред Кременчука

_chuma_3_729x547Вчора, 18 лютого, на вулиці Лесі Українки у Кременчуці сталася пожежа легкового автомобіля “БМВ-518”. Про це повідомили у ДСНС Полтавської області.

Силами вогнеборців о 17:06 займання було локалізовано, а о 17:11 ліквідовано. До гасіння залучалося чотири чоловіки особового складу та одна одиниця техніки.

Вогнем знищено оздоблення двигуна, лакофарбове покриття, закопчено моторний відсік.

Травмованих і загиблих немає.

Причина пожежі встановлюється.

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