2017 02 20 22:46:07

Лебенський «фаворит» здобув першу перемогу

У Лубнах місцевий ВК «Фаворит» в рамках дванадцятого туру Суперліги приймав харківську «Юракадемію».

У цьому турі ВК «Фаворит» здобув перемогу.

До цього «Фаворит» ще не перемагав у чемпіонаті, але «Юракадемію» переграв, хоч і з другої спроби.

«Фаворит» — Юракадемія« — 2:3 (25:23, 25:20, 16:25, 14:25, 11:15)

Про це повідомляє «Полтавщина Спорт»

У наступному турі лубенські волейболісти поїдуть в гості до хмельницького «Новатора».