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2017 02 25 17:31:11

“Кубок Героїв”: Сьогодні у Полтаві проходить благодійний турнір зі змішаних єдиноборств серед ультрас України (ФОТО)

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Сьогодні у виставковому залі Полтавського міського будинку культури проходить благодійний аматорський турнір “Кубок Героїв” зі змішаних єдиноборств серед ультрас України. До нашого міста завітали футбольні фанати ФК “Шахтар” (м. Донецьк), ФК “Зірка” (м. Кропивницький), ФК “Чорноморець” (м. Одеса), а також у турнірі беруть участь наші містяни – фани ФК “Полтава” та ФК “Ворскла Полтава”.

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Як зазначають організатори, захід присвячений пам’яті тих Героїв, котрі полягли, захищаючи суверенітет України в 2014-2017 роках, та тих, котрі зараз боронять цілісність нашої держави. А також, на їхню думку, подібні змагання сприяють популяризації спорту та здорового способу життя серед молоді.

Як зазначає один із органзаторів даного заходу депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков, такий турнір проходить у Полтаві вже вдруге, і хоча минулоріч учасників було більше, цього року беруть участь у змаганнях більш професійні та підготовані спортсмени.

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На урочисте відкриття турніру завітала  мама загиблого воїна АТО, полтавця Антона “Сіфа” Грицая – Тетяна Іванівна.

“Я дуже хочу, аби сьогодні не було переможених. Але хочу звернутися до тих, хто сьогодні не займе призові місця – хлопці, все одно слава буде за вами!”, – звернулась до усіх учасників Тетяна Грицай.

Під час турніру, організатори оголосили благодійний збір коштів, які потім передадуть на потреби військових підрозділів, які боронять нашу країну на сході.

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