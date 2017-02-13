2017 02 13 14:25:24

Кременчужани за тепло платитимуть менше (ВІДЕО)

До 20 лютого у Кременчуці планують завершити процес оснащення 50% житлового фонду загальнобудинковими приладами обліку теплової енергії. Це дасть можливість городянам сплачувати за тепло менше. Про це повідомили у міськраді.

Відповідно до урядової постанови від 30.11.2016 року «Про особливості нарахування плати за надану послугу з централізованого опалення населенню в разі відсутності в квартирі і на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії в опалювальний сезон 2016/17 року» кременчужанам, у будинках яких не встановлені прилади обліку теплової енергії, при розрахунку вартості тепла враховувалася середня розрахункова температура зовнішнього повітря. Тобто вони платили за тепло значно більше ніж мешканці будинків, у яких такі прилади були встановлені. Цією постановою також передбачено, що якщо в населеному пункті більш 50% багатоквартирних будинків обладнано тепловими лічильникам – вартість тепла визначається на підставі середньозважених показників споживання теплової енергії поточного розрахункового періоду, згідно з показаннями загальнобудинкових лічильників по місту.

Після прийняття цієї постанови кременчуцькою міською владою було вжито всіх необхідних заходів, щоб якнайшвидше встановити у багатоповерхових житлових будинках прилади обліку тепла, аби досягти 50 % бар’єру, який передбачено цим документом. Це дало б можливість кременчужанам платити за тепло менше.

Сьогодні на щотижневій апаратній нараді заступник міського голови Валерій Декусар повідомив, що цей процес знаходиться на стадії завершення. У Кременчуці залишилось прийняти на комерційний облік лише 18 лічильників тепла. Він розраховує, що роботи будуть завершені вже до 20 лютого, тобто раніше, ніж планувалося. Після цього 50% житлового фонду будуть забезпечені лічильниками.

Міський голова Віталій Малецький зазначив, що кременчужани, в будинках яких вже встановлено загальнобудинкові прилади обліку теплової енергії, говорять, що платити за тепло вони стали менше. Тепер же у всіх мешканців міста рахунки за тепло стануть меншими.

Керівник міста говорить, що влада продовжить роботу із встановлення теплових лічильників, щоб встановити їх у всіх без виключення багатоквартирних будинках.