2017 02 18 11:45:34

Турнір з кікбоксингу сьогодні стартує у Кременчуці

У Кременчуці сьогодні – відкриття ІІ Всеукраїнського турніру з кікбоксингу. Про це повідомили у прес-службі міської ради.

Так, захід стартує 18 лютого о 12:00 у залі боксу спортивної школи № 2 (бульвар Пушкіна, 2).

Знаково, що цей турнір присвячений “Пам’яті Героїв-кременчужан загиблих в зоні АТО”.