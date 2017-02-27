Котелевці взяли участь у Єдиному стрілецькому дні

Голова райдержадміністрації Віктор Колос разом із керівним складом загонів територіальної оборони Котелевського району взяв участь у черговому Єдиному стрілецькому дні.
Про це повідомили в Коьелевській РДА,
Поряд із котелевцями стрільби та підготовку на військовому полігонів у селі Вакуленці під Полтавою проходили і командири загонів рот з Шишацького району.
Під час стрілецького дня представники обласного військового комісаріату, інструктори громадських організацій, показали, як готувати особовий склад, провівши тактико-спеціальну та одиночну підготовку, злагодження у складі відділень, заняття з інженерної, військово-медичної та вогневої підготовки.
Підсумком стало проведення стрільб бойовими набоями з автомата АК-74 та пістолета ПМ.
Такі стрілецькі дні, відповідно до затвердженого графіку, проводяться щомісячно і планується, що вони охоплять весь особовий склад підрозділів територіальної оборони Полтавської області.
На даний час обласним військовим комісаріатом сумісно з районними державними адміністраціями Котелевського та Диканського районів розпочата підготовка до проведення 10-ти денних зборів із загонами оборони, які будуть проведені в березні та травні відповідно.
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