Комплексні перевірки виявили порушення в полтавських колоніях
В обласній прокуратурі під головуванням 1-го заступника прокурора області Олександра Легеньковського відбулася оперативна нарада, на якій обговорювали результати комплексних перевірок, проведених в установах виконання покарань Полтавщини у ІІ півріччі 2016 року.
У заході взяли участь Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Віра Яковенко, виконувач обов’язків 1-го заступника начальника Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Дмитро Індік, начальники 8 виправних колоній області.
Зазначалося, що за результатами комплексних перевірок, здійснених працівниками органів прокуратури області, виявлені суттєві недоліки та порушення, що негативно впливають на стан режиму та умови відбування покарання засуджених і взятих під варту осіб.
«Упродовж ІІ півріччя на територіях зон, що охороняються, вилучено 120 грн., 164 л браги, 57 мобільних телефонів, понад 6 г наркотичних речовин та 68 колючо-ріжучих предметів. При цьому адміністрації виправних установ у переважній більшості не вживають достатніх заходів для перекриття шляхів надходження заборонених предметів. Часто заборонене для зберігання виявляють під час перевірок саме працівники прокуратури», – зазначив Олександр Легеньковський.
На нараді також говорили, що адміністраціями установ виконання покарань в області допускаються порушення вимог чинного законодавства при залученні засуджених до праці. Зокрема, мали місце випадки недотримання тривалості робочого часу. Окрім цього, у більшості випадків адміністраціями установ не укладаються договори із засудженими про їх працевлаштування.
Потребують покращення умови тримання та медико-санітарного забезпечення засуджених та ув’язнених.
За результатами обговорення учасники оперативної наради визначили комплекс заходів, направлених на усунення порушень законодавства.
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