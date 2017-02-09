2017 02 09 15:18:50

Командування 58 омбр: наші підрозділи не залучені до акції торговельної блокади, люди на відео демонструють особисту позицію

У зв’язку із поширенням окремими народними депутатами відео щодо нібито підтримки особовим складом 58 окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України так званої «торговельної блокади тимчасово окупованих територій», командування частини повідомляє, що зазначене не є офіційною позицією Збройних Сил України. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

У бригаді підкреслюють, що вкотре окремі українські політики та громадські діячі намагаються втягнути військовослужбовців ЗС України у політичні ігри, спекулюючи патріотичними настроями бійців.

За інформацією командування 58 бригади, підпорядковані підрозділи до зазначеної акції не залучені. Люди, показані на відео, не представляють Збройні Сили України, а демонструють виключно власну позицію.

Командування 58 омбр

Нагадаємо, сьогодні в мережі інтернет було поширене відео в якому люди, які називають себе бійцями 16 ОМПБ виступили з вимогою до влади припинити економічні відносини з окупантами