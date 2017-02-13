2017 02 13 14:09:42

Колишній в’язень обікрав пенсіонерку під Полтавою

Поки жінка гостювала у знайомих – з її будинку зникли 2 холодильника та газова плита. Про крадіжку потерпіла повідомила до поліції.

68-річна заявниця вказувала, що невідома особа проникла до її будинку, зламавши замикаючий пристрій на дверях.

У ході проведення перевірки дільничними офіцерами поліції по даному факту було встановлено, що крадіжку скоїв односелець потерпілої – 30-річний раніше судимий чоловік.

«За місцем його проживання працівники поліції вилучили частину викраденого, деякі речі зловмисник заховав у лісонасадженні поряд із домогосподарством. Правоохоронцям пояснив, що техніку планував розібрати на частини та в подальшому здати на металолом, – говорить начальник Полтавського районного відділення поліції Олександр Кравченко. – Сума завданого матеріального збитку встановлюється». Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3-х до 6-ти років.