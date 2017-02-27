2017 02 27 18:32:09

Katya Chilly підірвала соціальні мережі своїм виступом на «Голосі країни-7»

Вчора глядачі телеканалу «1+1» побачили шостий епізод «сліпих прослуховувань» «Голосу країни-7» із Сергієм Бабкіним, Джамалою, Потапом та Тіною Кароль.

Головним відкриттям випуску, безумовно, став виступ на сцені «Голосу країни-7» легендарної української співачки Katya Chilly, якої не було на екранах більше 10 років.

«Я прийшла на проект «Голос країни», щоб співати. Мені цікаво, чи впізнають мій голос тренери. Моя пристрасть у давньому українському співі», – розповідає Katya Chilly.

Босонога артистка, сидячи на підлозі в «позі лотоса» неймовірно потужно виконала пісню «Світлиця», завороживши і з перших нот розвернувши крісла Сергія Бабкіна і Потапа. Потім червоні кнопки натиснули і Джамала з Тіною Кароль. Тренери прийшли в повний захват, коли побачили, що перед ними стоїть талановита і легендарна Katya Chilly.

«Я в повному захваті! Це неймовірно. Я з перших нот зрозуміла, що на сцені стоїть великий музикант», – сказала Джамала.

«Ти революція! Ти відкриття для України, як ти потрібна нам усім – такою, якою ти є! Спасибі тобі величезне за душу, за твою відкритість», – сказав Сергій Бабкін.

Перш ніж прийняти рішення, кого з тренерів обрати в якості свого наставника, Katya Chilly попросила дати їй невелику паузу, під час якої Джамала запропонувала заспівати разом. Так, Katya Chilly, Джамала і Сергій Бабкін влаштували справжню музичну імпровізацію на сцені «Голосу країни-7», яка викликала захват у глядачів. Після чого, своїм наставником Katya Chilly обрала Тіну Кароль, зазначивши, що для неї самої це несподіваний вибір.

Після виступ на сцені «Голосу країни-7» соціальні мережі просто вибухнули захопленими відгуками користувачів. «З поверненням на сцену! Катя завжди викликала захоплення», «Голос неймовірний», «Енергія потоком заповнила кімнату під час виступу Каті Чілі. Магічним чином вона стала центром торнадо, який вирував навколо неї, коли приєдналися Джамала і Бабкін», «Тут просто без слів, її б на Євробачення! Гідна!», – Писали глядачі в Інтернеті.

Позитивні емоції у глядачів викликав також виступ багатодітного батька Олега Степаненко з Києва, який прийшов на «Голос країни», щоб показати, що діти – найцінніше в житті, те, заради чого варто розвиватися. Олег виховує чотирьох синів і мріє стати успішним музикантом заради них. Акомпануючи собі на гітарі, Олег Степаненко легко і невимушено виконав пісню групи U2 «One Love» і розвернув до себе крісла Сергія Бабкіна, Джамали і Потапа. Після виступу підтримати тата на сцену вийшли всі четверо синів з мамою і ведучим Юрієм Горбуновим.

«Це ж цілий бенд!» – вигукнула Джамала.

Сини також допомогли татові зробити вибір тренера, і Олег Степаненко обрав своїм наставником Потапа.

Всі чотири крісла тренерів розвернула 24-річна Юлія Запорожець з Одеси. Дівчина – піаніст і композитор, пише музику до фільмів і мультфільмів, а мріє мати маленький будиночок з фортепіано на березі озера, де могла б писати нові мелодії. Учасниця заспівала пісню Христини Соловій «Тримай» в авторському аранжуванні, чим підкорила серця всіх чотирьох тренерів.

«Ти дуже самобутня. Ти була на своїй планеті, де все позитивно, трохи наївно, але між тим, і по-дорослому. У тебе дуже цікавий світогляд», – прокоментувала Тіна.

За талановиту учасницю розгорнулася спекотна битва серед тренерів, переможцем з якої вийшов Сергій Бабкін, якого Юлія Запорожець обрала своїм тренером.