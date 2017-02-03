2017 02 03 17:54:10

Італійський стріт-стайл для Бабкіна та українські дизайнери для Джамали: у що одягнені зіркові тренери та ведучі «Голосу країни-7»

Головний стиліст телеканалу «1+1» Ольга Слонь розповіла про модні образи Тіни Кароль, Потапа, Джамали, Сергія Бабкіна, Каті Осадчої, Юрія Горбунова і учасників вокального проекту «Голос країни-7».

Цієї неділі, 5 лютого, о 21:00 глядачі телеканалу «1+1» побачать третій епізод «сліпих прослуховувань» сьомого сезону головного вокального проекту країни «Голос країни» з оновленим тренерським складом, до якого увійшли Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль.

Ольга Слонь розповіла, що для зйомки «сліпих прослуховувань» команда стилю телеканалу «1+1» підготувала понад 150 модних образів для учасників. Головним принципом, яким керувалися стилісти при виборі вбрання, було зберегти і підкреслити індивідуальність кожного учасника проекту. Над створенням зачісок і макіяжу в знімальному павільйоні працювала команда із 10 перукарів і візажистів.

За словами головного стиліста «1+1», соліст гурту 5’nizza, тренер Сергій Бабкін у «Голосі країни» втілює «новий інтелектуальний шик». «Класичний стриманий стиль Сергія Бабкіна дуже подобається жінкам, у його теплих обіймах хочеться залишитися. У картатому класичному костюмі і пісочному гольфі він втілює італійський стріт-стайл», – розповідає Ольга Слонь.

Переможниця «Євробачення-2016», новий тренер Джамала для зйомок «сліпих прослуховувань» обрала білу простору сукню від українського дизайнера ALONOVA, яку стилісти доповнили модним чорним чокером і черевиками на тракторній підошві.

«Я завжди віддаю перевагу українським дизайнерам, і це взаємна любов», – каже Джамала.

Тіна Кароль для «сліпих прослуховувань» «Голосу країни-7» обрала золотисту сукню, оздоблену паєтками і стразами, від англійського бренду Julien Macdonald. Потапа глядачі можуть побачити в класичних чорних брюках і сорочці, доповненій двома масивними золотими ланцюгами і кепкою із зображенням «золотих китів».

Незмінна телепара ведучих «Голосу країни» – Юрій Горбунов та Катя Осадча – як завжди відповідає модним трендам і останнім тенденціям. Юрій виглядає чудово в класичному чорному костюмі, одягненому на білу футболку і доповненому модними браслетами. А для Каті Осадчої стилісти обрали приголомшливу чорну сукню від українського дизайнера Рoustovit, напівпрозорий верхній шар якого оголює стрункі ноги телеведучої. Сукню прикрашають квіткові аплікації і милі оборки.

Дивіться «Голос країни-7» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».