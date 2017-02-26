2017 02 26 15:57:45
Інтернет-шахраї полюють за полтавськими фермерами
Кременчуцькі правоохоронці попереджають громадян про те, що зараз почалася пора, коли інтернет-шахраї полюють за тими, хто збирається зайнятися обробкою землі.
Прості селяни “ведуться” на привабливі пропозиції в мережі інтернет у вигляді оголошень про купівлю / продаж техніки для сільського господарства.
Так, до поліції Кременчука надійшли заяви від ошуканих громадян, які зробили передоплату, але так і не отримали свою покупку.
33-річний кременчужанин 22 лютого заплатив за мотоблок 4 тис. гривень, перерахувавши їх на зазначену аферистом карту.
Свою покупку фермер так і не отримав.
А 42-річний житель Кременчука 21 лютого заплатив 4 164 гривні за “віртуальні” запчастини, адже оплачений товар йому не вдалося отримати.
За цими фактами відкрито кримінальне провадження за статтею 190 КК України (шахрайство), повідомляє прес-центр Кременчуцького міського відділу поліції.
Мітки: інтернет-шахраї•Кременчуцькі•фермери
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