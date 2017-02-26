2017 02 26 15:57:45

Інтернет-шахраї полюють за полтавськими фермерами

Кременчуцькі правоохоронці попереджають громадян про те, що зараз почалася пора, коли інтернет-шахраї полюють за тими, хто збирається зайнятися обробкою землі.

Прості селяни “ведуться” на привабливі пропозиції в мережі інтернет у вигляді оголошень про купівлю / продаж техніки для сільського господарства.

Так, до поліції Кременчука надійшли заяви від ошуканих громадян, які зробили передоплату, але так і не отримали свою покупку.

33-річний кременчужанин 22 лютого заплатив за мотоблок 4 тис. гривень, перерахувавши їх на зазначену аферистом карту.

Свою покупку фермер так і не отримав.

А 42-річний житель Кременчука 21 лютого заплатив 4 164 гривні за “віртуальні” запчастини, адже оплачений товар йому не вдалося отримати.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за статтею 190 КК України (шахрайство), повідомляє прес-центр Кременчуцького міського відділу поліції.