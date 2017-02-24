2017 02 24 15:47:12

Гуртожиток для медиків в Полтаві здадуть в експлуатацію в липні

Сьогодні у будівлі гуртожитку по вул. Шевченка, 96, яка реконструюється, відбулася виїзна нарада за участі представників обласної влади, проектної організації, підрядника та керівництва лікарні.

Рішення передати лікарям третій блок полтавського гуртожитку на вулиці Шевченка, 96 керівники Полтавської ОДА разом з головними лікарями обласних медичних закладів прийняли у січні цього року. Адже велика кількість медиків не мають житла:

— Лише в обласній лікарні його потребують 170 людей, — пояснив начальник Управління капітального будівництва Полтавської ОДА Тимофій Голбан.

Активні будівельні роботи йдуть з початку року. На першому-другому поверхах будуть однокімнатні квартири для родин. З третього по восьмий облаштовують кімнати по типу гуртожитку. Наразі завершені всі роботи на останньому поверсі (будівельники працюють зверху-вниз). Тут залишилось лише встановити меблі та сантехніку. А здати будівлю в експлуатацію планують до липня.

Мета сьогоднішньої наради у гуртожитку — проконтролювати якість робіт на даному етапі. Для цього представники обласної влади запросили на неї головного лікаря Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовсь кого Григорія Оксака. Він вніс свої зауваження стосовно розстановки меблів та побутової техніки. Так, Григорій Анатолійович попросив зробити спеціальні антресолі в коридорі для побутових речей.

— Лікарі використовуватим уть цю будівлю. Тому потрібно, щоб вона повністю задовольняла їхні потреби, — зазначив Тимофій Голбан.

Частину робіт виконали ще в минулі роки. Так, в 2015 році будівлю повністю утеплили та замінили вікна. Внутрішні роботи почали лише після того, як визначилися з остаточним призначенням будівлі. Наразі керівництво обласної лікарні задоволене ходом їхнього виконання.

— Все дуже швидко. Востаннє я був тут три тижні тому. І можна побачити результат навіть за цей проміжок часу. По якості все також зроблено доволі непогано. Це дуже актуально для наших працівників, — зазначив Григорій Оксак.

За процесом виконання робіт з реконструкції гуртожитку по вулиці Шевченка, 96 можна слідкувати на порталі «Будуємо Прозоро!» (http://zabudova. pl.ua/). Крім того, там можна отримати інформацію про підрядника та вартість робіт.