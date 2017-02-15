2017 02 15 20:09:15

Головам ОДА та обленерго доручено розробити графіки зменшення енергоспоживання у пікові години навантажень, – Зубко

В рамках вжиття тимчасових надзвичайних заходів в енергетиці головам ОДА спільно з обленерго та промисловими підприємствами доручено розробити план-графіки для зменшення енергоспоживання у пікові години навантажень. Про це сьогодні на позачерговому засіданні Уряду заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

В рамках вжиття тимчасових надзвичайних заходів в енергетиці головам ОДА спільно з обленерго та промисловими підприємствами доручено розробити план-графіки для зменшення енергоспоживання у пікові години навантажень. Про це сьогодні на позачерговому засіданні Уряду заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Повідомляє прес-служба Віце-прем’єр-міністра України.

Він повідомив, що на виконання протоколу засідання антикризового енергетичного штабу (яке відбулось 13 лютого), найбільші промислові області – Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська, Чернігівська вже провели штаби з надзвичайних техногенних ситуацій для перегляду погодинних графіків навантажень підприємств та генеруючих потужностей.

«Блокування на сході поставок антрацитової групи вугілля розпочалося у найнижчий температурний режим місяця, відтак сьогодні слід думати не лише про постачання електроенергії, а й про забезпечення теплом населення. Тому питання стосується не лише промислових регіонів. Завтра областям будуть надані рекомендації, яким чином переглянути режими енергоспоживання та зменшити його у пікові години», – зазначив Зубко.

Раніше, Геннадій Зубко наголошував, що для стабілізації ситуації в енергетиці, на часі – оперативні антикризові кроки та уникнення можливих негативних наслідків.