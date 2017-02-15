Головам ОДА та обленерго доручено розробити графіки зменшення енергоспоживання у пікові години навантажень, – Зубко
В рамках вжиття тимчасових надзвичайних заходів в енергетиці головам ОДА спільно з обленерго та промисловими підприємствами доручено розробити план-графіки для зменшення енергоспоживання у пікові години навантажень. Про це сьогодні на позачерговому засіданні Уряду заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
В рамках вжиття тимчасових надзвичайних заходів в енергетиці головам ОДА спільно з обленерго та промисловими підприємствами доручено розробити план-графіки для зменшення енергоспоживання у пікові години навантажень. Про це сьогодні на позачерговому засіданні Уряду заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Повідомляє прес-служба Віце-прем’єр-міністра України.
Він повідомив, що на виконання протоколу засідання антикризового енергетичного штабу (яке відбулось 13 лютого), найбільші промислові області – Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська, Чернігівська вже провели штаби з надзвичайних техногенних ситуацій для перегляду погодинних графіків навантажень підприємств та генеруючих потужностей.
«Блокування на сході поставок антрацитової групи вугілля розпочалося у найнижчий температурний режим місяця, відтак сьогодні слід думати не лише про постачання електроенергії, а й про забезпечення теплом населення. Тому питання стосується не лише промислових регіонів. Завтра областям будуть надані рекомендації, яким чином переглянути режими енергоспоживання та зменшити його у пікові години», – зазначив Зубко.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+