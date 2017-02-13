«Голос країни-7» побив рекорд телеперегляду

Вчора глядачі телеканалу «1+1» побачили четвертий епізод сьомого сезону головного вокального проекту країни «Голос країни» з оновленим тренерським складом, до якого увійшли Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль.
Четвертий епізод пройшов із рекордними показниками. Рейтинг програми за аудиторією 18-54 (Україна) становив 8.2%, за 18-54 (50К+) – 7.9%, частка, відповідно, 21.5% та 22.3%.
За аудиторією 18-54 (Україна) програма зібрала найвищу частку за два останні сезони дорослого «Голосу країни», а за аудиторією 18-54 (50К+) – рекордну частку за весь час виходу програми.
За аудиторією 18-54 (50К+) «Голос країни» став найрейтинговішою програмою на українському телебаченні з початку року. В цілому, всі випуски «Голосу країни» увійшли у ТОП-5 найрейтинговіших програм.
ТОП-5 найрейтинговіших програм на українському ТБ з початку 2017 року (18-54, 50К+)
Назва
Дата
Канал
Початок
18-54 (50+)
rat%
shr%
1
Голос країни
12.02.2017
1+1
20:58
7.9
22.3
2
Голос країни
29.01.2017
1+1
20:57
7.8
21.2
3
Голос країни
22.01.2017
1+1
20:55
7.6
21.2
4
Один вдома-2 х/ф
02.01.2017
1+1
20:04
7.6
21.2
5
Голос країни
05.02.2017
1+1
20:58
7.1
20.1
Четвертий епізод «Голосу країни-7» із значним відривом лідирував у слоті показу
Найбільш високих показників програма досягла наприкінці випуску, коли глядачі побачили виступи 33-річного священика Олександра Клименка із міста Березань, який став учасником команди Тіни Кароль, та 23-річного луганчанина Влада Бєліка – учасника команди Потапа.
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