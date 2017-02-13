2017 02 13 14:30:32

«Голос країни-7» побив рекорд телеперегляду

Вчора глядачі телеканалу «1+1» побачили четвертий епізод сьомого сезону головного вокального проекту країни «Голос країни» з оновленим тренерським складом, до якого увійшли Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль.

Четвертий епізод пройшов із рекордними показниками. Рейтинг програми за аудиторією 18-54 (Україна) становив 8.2%, за 18-54 (50К+) – 7.9%, частка, відповідно, 21.5% та 22.3%.

За аудиторією 18-54 (Україна) програма зібрала найвищу частку за два останні сезони дорослого «Голосу країни», а за аудиторією 18-54 (50К+) – рекордну частку за весь час виходу програми.

За аудиторією 18-54 (50К+) «Голос країни» став найрейтинговішою програмою на українському телебаченні з початку року. В цілому, всі випуски «Голосу країни» увійшли у ТОП-5 найрейтинговіших програм.

ТОП-5 найрейтинговіших програм на українському ТБ з початку 2017 року (18-54, 50К+)

Назва Дата Канал Початок 18-54 (50+) rat% shr% 1 Голос країни 12.02.2017 1+1 20:58 7.9 22.3 2 Голос країни 29.01.2017 1+1 20:57 7.8 21.2 3 Голос країни 22.01.2017 1+1 20:55 7.6 21.2 4 Один вдома-2 х/ф 02.01.2017 1+1 20:04 7.6 21.2 5 Голос країни 05.02.2017 1+1 20:58 7.1 20.1

Четвертий епізод «Голосу країни-7» із значним відривом лідирував у слоті показу

Найбільш високих показників програма досягла наприкінці випуску, коли глядачі побачили виступи 33-річного священика Олександра Клименка із міста Березань, який став учасником команди Тіни Кароль, та 23-річного луганчанина Влада Бєліка – учасника команди Потапа.

http://1plus1.ua/golos–krainy/video/vladislav–belik–give–in–to–me–vibir–naoslip–golos–kraini-7-sezon

http://1plus1.ua/golos–krainy/video/oleksandr–klimenko–materinska–lubov–vibir–naoslip–golos–kraini-7-sezon

Нагадаємо, ведучі проекту – Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Дивіться «Голос країни-7» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».