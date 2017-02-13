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Суспільство, Україна



2017 02 13 14:30:32

«Голос країни-7» побив рекорд телеперегляду

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Вчора глядачі телеканалу «1+1» побачили четвертий епізод сьомого сезону головного вокального проекту країни «Голос країни» з оновленим тренерським складом, до якого увійшли Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль.

Четвертий епізод пройшов із рекордними показниками. Рейтинг програми за аудиторією 18-54 (Україна) становив 8.2%, за 18-54 (50К+) – 7.9%, частка, відповідно, 21.5% та 22.3%.

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За аудиторією 18-54 (Україна) програма зібрала найвищу частку за два останні сезони дорослого «Голосу країни», а за аудиторією 18-54 (50К+) – рекордну частку за весь час виходу програми. 

За аудиторією 18-54 (50К+) «Голос країни» став найрейтинговішою програмою на українському телебаченні з початку року. В цілому, всі випуски «Голосу країни» увійшли у ТОП-5 найрейтинговіших програм.

ТОП-5 найрейтинговіших програм на українському ТБ з початку 2017 року (18-54, 50К+)

 

Назва

Дата

Канал

Початок

18-54 (50+)

rat%

shr%

1

Голос країни

12.02.2017

1+1

20:58

7.9

22.3

2

Голос країни

29.01.2017

1+1

20:57

7.8

21.2

3

Голос країни

22.01.2017

1+1

20:55

7.6

21.2

4

Один вдома-2 х/ф

02.01.2017

1+1

20:04

7.6

21.2

5

Голос країни

05.02.2017

1+1

20:58

7.1

20.1

Четвертий епізод «Голосу країни-7» із значним відривом лідирував у слоті показу

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Найбільш високих показників програма досягла наприкінці випуску, коли глядачі побачили виступи 33-річного священика Олександра Клименка із міста Березань, який став учасником команди Тіни Кароль, та 23-річного луганчанина Влада Бєліка – учасника команди Потапа.

http://1plus1.ua/goloskrainy/video/vladislavbelikgiveintomevibirnaoslipgoloskraini-7-sezon

http://1plus1.ua/goloskrainy/video/oleksandrklimenkomaterinskalubovvibirnaoslipgoloskraini-7-sezon

Нагадаємо, ведучі проекту – Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Дивіться «Голос країни-7» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».

Мітки:

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